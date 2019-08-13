В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Ангарской

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-13T19:18:59+03:00

Рядом с улицей Аральской будут менять трамвайное полотно

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В Дзержинском районе продолжают менять трамвайные пути. К этому моменту рабочие подошли к улице Ангарской, которую пересекают рельсы. Здесь надо обновить трамвайное полотно по всей ширине проезжей части улицы Ангарской (рядом с улицей Аральской), а именно 25 метров рельсов в однопутном исчислении. Поэтому без перекрытия движения по улице никак не обойтись.

Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, движение транспорта закроют в 21.00.

- Основные работы будут идти ночью, чтобы не останавливать движение трамваев №№ 5, 7, 10 и 12, которые следуют по этой ветке. Материалы к месту работ доставит вагон-рельсотранспортер, - уточняют в администрации Волгограда. - После замены полотна на переезде уложат новое асфальтовое покрытие.

Машины на время ремонту путей пустят в объезд по улицам Фонтанной, Джаныбековской, Полоненко, проспекту Маршала Жукова. Для водителей установят соответствующие предупреждающие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU