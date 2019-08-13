В Волгограде будут ремонтировать набережную Высоцкого

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-13T18:41:47+03:00

Как только в Кировском районе закончат обновление парка, перейдут к набережной. Фото администрации ВО.

Пока это в планах, но глава региона пообещал помочь в этом вопросе и ждет предложения

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Сегодня, 13 августа, глава региона Андрей Бочаров решил проехаться на юг Волгограда и посмотреть как идет благоустройство Кировского и Красноармейского районов. Заглянул на обновленную площадь у «Авангарда» и в сквер Доблести и Славы, остался доволен новым фонтаном и зеленой зоной (в ходе реконструкции здесь сделали поливочный водовод, высадили деревья, уложили газон и тротуар, и поставили лавочки). Однако, обратил внимание, что в парке нет аттракционов для детей, поручил исправить это недоразумение (хотя спортивную площадку и игровой комплекс поставили).

А потом губернатор так развил планы, что пообещал даже обновить разрушенную набережную Высоцкого.

- Мы готовы в следующем году выделить дополнительные средства на развитие здесь инфраструктуры, чтобы шаг за шагом продолжить эту работу, а затем подойти к благоустройству набережной Высоцкого. Готовы помочь, давайте предложения, обратился Андрей Бочаров к руководству города и района.

А после глава региона отправился смотреть обустройство двора на улице Пролетарской, 35в Красноармейском районе. Здесь уже восстановили тротуары, и дворовые проезды, скоро поставят детскую игровую площадку, скамейки, урны, фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU