Пара шесть лет ждала ребенка, а получила сразу трех: В Астрахани родилась первая за год тройня

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-13T17:44:44+03:00

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29-летняя астраханка Елена Беляева и ее муж Сергей долгих шесть лет мечтали о ребенке. И вдруг такая новость: «У вас будет тройня!». Когда девушка сообщила об этом супругу, он не впал в ступор и даже не замешкался, а сразу побежал покупать три кроватки, три коляски и всего остального, умноженного на три. И вот в Областном перинатальном центре на свет появились три очаровательные девочки - Дарья, Ангелина и Злата.

Родились они еще месяц назад, но врачи не торопились предавать огласке эту новость. Хотя это первая тройня, которая родилась в этом году в Астраханской области.

- Девочки родились чуть раньше срока - на 33-й неделе, с весом 1340, 1780, и 1980 граммов. После родов с малышками работали врачи-реаниматологи, потом малышек уже выхаживали опытные врачи-неонатологи, - рассказывает руководитель астраханского перинатального центра Наталья Булах. - А сегодня их уже готовят к выписке.

Мама тройняшек уже адаптировалась к новому режиму. Но дома ей придется нелегко: муж у Елены моряк дальнего плавания. Так что во время его отсутствия помогать многодетной маме будет бабушка.

- Мы самые счастливые родители, потому что детки очень долгожданные. Просили с мужем у бога ребёночка долгих 6 лет, и вот теперь наша мечта сбылась, но уже в тройном размере, – рассказывает мама тройняшек Елена Беляева. – Я нисколько не боюсь трудностей, потому что готовилась морально заранее, да и врачи здесь обучили меня всему, что должна знать молодая мамочка.

ИСТОЧНИК KP.RU