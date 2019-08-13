2019-08-13T17:31:16+03:00
Экономика

БАНК УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту

Получить такую карту можно всего за несколько минут
Поделиться:
Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Изменить размер текста:

С помощью мгновенной бизнес-карты можно:

- вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

- закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

- без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка

- без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

- распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Получить карту могут новые клиенты при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для оформления новой карты, нужно заключить договор на выпуск в любом отделении банка.

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.

Подробности в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Ангарской
В Волгограде будут ремонтировать набережную Высоцкого
Оборудование волгоградского «Химпрома» продали в пять раз дешевле, чем просили
Пара шесть лет ждала ребенка, а получила сразу трех: В Астрахани родилась первая за год тройня
Дагестанцу дали 17 лет за убийство таксиста-пенсионера
«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»
Из Камышина в Волгоград на вертолете доставили девочку в коме после отравления
99 тысяч нарушений ПДД должны зафиксировать видеоловушки на волгоградских дорогах
Главное не останавливаться: в Волгограде пройдет танцевальный фестиваль
После ссоры с женой астраханца ищут в Волге под Новым мостом
УК наказали на 125 тысяч за квартиру, затопленную канализацией
С острова Сарпинский вывезли 22 тонны мусора
В Волгограде мясокомбинат все-таки накажут за крахмал, сою и камедь в колбасе
Шесть волгоградцев подхватили от клещей болезнь Лайма, семь - лихорадку
В Волгограде мостят тротуар по Казахской напротив медицинского колледжа
Волгоградца оштрафовали за рекламу наркотиков на фасаде здания
Под Астраханью двух братьев сбила иномарка: один школьник при смерти
Пьяная астраханка села без прав порулить на чужой машине и погибла в аварии
Умная «зебра»: волгоградцы увидят сигнал светофора, не поднимая головы
Астраханец похитил своего партнера по бизнесу, вывез его в лес и закопал
За сутки трое детей из Волгограда пострадали в ДТП
В Волгограде коммунальщиков накажут за «холодную» горячую воду
Волгоградец украл три шубы за триста тысяч рублей
В Астрахани загадочные иконы отправили в поликлинику на рентген
Астраханского пенсионера нашли в бассейне с пробитой головой
В Волгоградской области за счет фруктов и овощей снизилась инфляция