БАНК УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
С помощью мгновенной бизнес-карты можно:
- вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;
- закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;
- без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка
- без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;
- распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.
Получить карту могут новые клиенты при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для оформления новой карты, нужно заключить договор на выпуск в любом отделении банка.
Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.
Подробности в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15
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ИСТОЧНИК KP.RU