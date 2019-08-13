Дагестанцу дали 17 лет за убийство таксиста-пенсионера

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-13T17:23:07+03:00

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78-летнего таксиста житель города Хасавюрт увидел на парковке в Астрахани. Он попросил старика довезти его до поселка Комсомольский республики Калмыкия. Там он должен был пересесть на автобус, который довез его был домой. Мужчина согласился – парень предложило неплохую цену. Но до пункта назначения таксист не доехал.

Пассажир силой заставил свернуть водителя на проселочную дорогу к селу Алгазы, а затем 10раз ударил его ножом по шее и в грудь. Астраханец умер сразу же. Тело убийца сбросил в камыши, а сам сел на машину жертвы и уехал. Уже позже в суде озвучат сумму ущерба – 288 тысяч рублей.

Убитого таксиста нашли, смогли полицейские разыскать и пассажира. Его арестовали.

- Суд рассмотрел все материалы дела, но смягчающих обстоятельств не нашел. Мужчину приговорили к 17 года лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU