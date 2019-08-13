«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»
«Волгоград Арена», бесспорно, красивый стадион, но только очень дорого обходятся «Ротору» домашние игры на нем. Только этой весной клуб заплатил 19 миллионов за аренду стадиона. Осенняя часть сезона 2019/2020 Олимп-Первенства ФНЛ обойдется бюджету не меньше. Только на охрану и контроллеров этой осенью потратят более 18-ти миллионов рублей. И это всего-то за восемь матчей, которые команде предстоит сыграть с 14 сентября по 23 ноября 2019-го.
Об этом «КП-Волгоград» узнала с сайта Госзакупок, где появилась информация о соответствующих закупках. Один из лотов - «услуги контролеров-распорядителей». На оплату их работы выделяют 11,2 миллиона рублей. Много? Но и контролеров будет немало: по документам, представленным на аукционе, следует, что их будет по 600 человек на каждом матче. Победителем аукциона стало ООО «Содружество».
Еще 7 миллионов рублей обойдутся «Ротору» услуги охраны на «Волгоград Арене». За эти деньги компания должна предоставить на каждый матч 30 охранников и 50 операторов интероскопов. Именно такое количество определено в договоре. Кстати, победитель этого аукциона определен заранее: договор заключается с единственным поставщиком - частной охранной организацией «Охранное агентство «Эскорт-М».
Итого, получается по 2,2 миллиона за каждую игру только на охрану и распорядителей.
ИСТОЧНИК KP.RU