2019-08-13T17:08:12+03:00
Спорт

«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»

И это только за восемь домашних матчей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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«Волгоград Арена», бесспорно, красивый стадион, но только очень дорого обходятся «Ротору» домашние игры на нем. Только этой весной клуб заплатил 19 миллионов за аренду стадиона. Осенняя часть сезона 2019/2020 Олимп-Первенства ФНЛ обойдется бюджету не меньше. Только на охрану и контроллеров этой осенью потратят более 18-ти миллионов рублей. И это всего-то за восемь матчей, которые команде предстоит сыграть с 14 сентября по 23 ноября 2019-го.

Об этом «КП-Волгоград» узнала с сайта Госзакупок, где появилась информация о соответствующих закупках. Один из лотов - «услуги контролеров-распорядителей». На оплату их работы выделяют 11,2 миллиона рублей. Много? Но и контролеров будет немало: по документам, представленным на аукционе, следует, что их будет по 600 человек на каждом матче. Победителем аукциона стало ООО «Содружество».

Еще 7 миллионов рублей обойдутся «Ротору» услуги охраны на «Волгоград Арене». За эти деньги компания должна предоставить на каждый матч 30 охранников и 50 операторов интероскопов. Именно такое количество определено в договоре. Кстати, победитель этого аукциона определен заранее: договор заключается с единственным поставщиком - частной охранной организацией «Охранное агентство «Эскорт-М».

Итого, получается по 2,2 миллиона за каждую игру только на охрану и распорядителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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