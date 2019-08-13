Из Камышина в Волгоград на вертолете доставили девочку в коме после отравления

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-13T16:23:52+03:00

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В городскую камышинскую детскую больницу 4-летняя пациентка поступила с сильнейшим отравлением 11 августа. Родители не смогли сказать, что опасного съел или выпил ребенок. Какое-то время врачи пытались стабилизировать состояние малышки. Но с каждым часом ей становилось все хуже. Тогда на консилиуме с волгоградскими врачами было решено отправить ребенка в больницу №25, где возможностей для помощи больше. Ребенка вертолетом санавиации доставили в реанимацию клиники. Девочка до сих пор в коме, у нее поражена печень. Состояние крайне тяжелое.

12 августа еще несколько детей попали в больницу с отравлением. Правда, последствия, к счастью, не такие трагические. Годовалую девочку привезли из частного дома, где она наглоталась медикаментов, пока взрослые отвлеклись. В детской токсикологии оказался двухлетний мальчик, который поел стирального порошка. А в Михайловскую детскую городскую больницу поступил трехлетний мальчик после того, как выпил лосьон для волос. Ребенок находится на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU