2019-08-13T15:02:01+03:00
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Главное не останавливаться: в Волгограде пройдет танцевальный фестиваль

Город поборется за звание танцевальной столицы
Софья ПОНОМАРЕВА
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Кто кого перетанцует, узнаем 24 августа.Кто кого перетанцует, узнаем 24 августа.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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24 августа телеканал ТНТ запускает Всероссийский танцевальный фестиваль, в котором примут участие более 20 городов нашей страны, в том числе и Волгоград. Любите двигаться под музыку? Тогда вам сюда.

На центральной набережной Волгограда в этот день установят сцену. Танцевальная гонка начнется в 12:00. Каждый желающий - и профессионал, и просто любитель потанцевать – сможет принять участие. Правила предельно просты – непрерывно двигаться! Город-победитель будет определен секундомером, фиксирующим время. Если в какой-то момент на сцене станет пусто, время остановится. Поддержать свой город можно, выложив в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТВолгоград. Каждое видео будет приносить баллы.

Также будет исполнен танец города, подготовленный педагогами одной из лучших школ танца в Волгограде совместно с участником шоу «ТАНЦЫ» – Кареном Степаняном.

Танец докажет, что именно Волгоград достоин носить звание танцевальной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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