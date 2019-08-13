2019-08-13T14:24:17+03:00
Происшествия

После ссоры с женой астраханца ищут в Волге под Новым мостом

На месте работают спасатели и полицейские
Екатерина МАЛИНИНА
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Тело мужчины ищут спасатели.Тело мужчины ищут спасатели.
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ЧП произошло утром 13 августа на Новом мосту в Астрахани. Муж с женой шли по пешеходной дорожке вдоль оживленной трассы. Разговаривала пара на повышенных тонах. Еще утром между супругами пробежала черная кошка. Обычная мелкая бытовая ссора. Но она грозилась перерасти в крупный скандал. даже не закончив очередную тираду мужчина вдруг вскочил на ограждение моста. не удержался и упал. Женщина пыталась разглядеть его на поверхности воды – надеялась, что муж жив. Но он разбился об воду, упав с огромной высоты. Она пыталась позвать на помощь проезжающих водителей, но прыгать вслед за ее мужем никто не захотел – это смертельно.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. Пока неизвестно, хотел ли мужчина просто покрасоваться и не удержался. Или он решил так наказать супругу. Поиски тела продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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