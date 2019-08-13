2019-08-13T13:21:44+03:00
Общество

УК наказали на 125 тысяч за квартиру, затопленную канализацией

Коммунальщиков обязали отремонтировать трубопровод
Екатерина МАЛИНИНА
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УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Засор в унитазе – это весьма неприятное явление для любой квартире. Но есть и пострашнее вещи: прорвавшаяся от старости труба канализационного стояка, когда все отходы жизнедеятельности человека льются к тебе в квартиру. В такую ситуацию попала жительница дома по улице Чуйкова. Причем затопило не только ее жилплощадь, но и помещение снизу.

Женщина пожаловалась в Жилинспекцию. Специалисты выехали на место и убедились, что вина в коммунальной аварии лежит не на жильцах, а на управляющей компании, которая обязана содержать общедомовое имущество.

За то, что УК не меняла старые трубы, в отношении нее составили протокол об административном правонарушении. Организацию оштрафовали на 125 тысяч рублей, которые пойдут в доходы государства. Также волгоградка имеет право требовать компенсацию денег за ремонт квартиры, но уже в рамках гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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