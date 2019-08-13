С острова Сарпинский вывезли 22 тонны мусора

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-13T14:34:34+03:00

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Наконец-то от мусора очистили наш уникальный остров Сарпинский, который территориально относится к Кировскому району Волгограда. После зимы, едва снег сошел, на острове то тут, то там открылись огромные свалки. В компании «Управление отходами - Волгоград», которая с нового года взяла на себя обязанности по вывозу мусора, о проблеме знали, но до некоторых свалок можно было добраться только на вездеходе. Ради этого регоператору пришлось купить уникальный мусоровоз повышенной проходимости. Обошлась такая машина предприятию в 9 миллионов рублей. В конце июня этот мусоровоз-вездеход прибыл в Волгоград, и его сразу отправили на остров. Сегодня компания уже отчиталась о проделанной работе: с 1 июля по 1 августа с Сарпинского вывезли более 22 тонн мусора.

А, чтобы в дальнейшем свалки не образовывались, регоператор установил на острове 26 универсальных восьмикубовых бункеров для сбора и вывоза ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU