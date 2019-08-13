В Волгограде мясокомбинат все-таки накажут за крахмал, сою и камедь в колбасе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-13T13:57:35+03:00

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Сейчас многие волгоградцы с ностальгией вспоминают времена, когда в колбасе можно было найти бумагу. Сейчас состав докторской или сосисок настолько богат элементами, что вполне обоснованно появляются опасения за свое здоровье. Чтобы огородить потребителей от неправильной продукции, существуют технические регламенты: что может содержать колбаса, а что нет. Но оказалось, что даже самые известные бренды позволяют себе отходить от норм. Двеннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил обоснованность претензий Россельхознадзора к Царицынскому комбинату из Волгограда. Предприятие выпускало продукцию, не соответствующую техрегалментам ЕАЭС.

Все началось с обычной проверки в городе Майкоп одного из магазинов. Там взяли на анализ «докторскую колбасу». В ее составе были в том числе крахмал, каррагинан, камедь, изолированный соевый белок, хотя в составе они не заявлены. Специалисты удостоверились, что продукцию выпустили именно на волгоградском заводе и передали материалы дела коллегам из Волгограда.

Представители мясокомбината свою вину отрицали. Но суд посчитал доказательства убедительными и оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей. Юристы мясокомбината не смогли опротестовать это решение в апелляционной инстанции. Управление Россельхознадзора отозвало у фирмы декларацию о соответствии на продукцию животного происхождения. Теперь на заводе не имеют права делать "докторскую", пока не докажут, что продукция "правильная".

ДЛЯ СПРАВКИ

Предприятие выпускает колбасные изделия и мясные деликатесы под торговыми марками «Волгоградский мясокомбинат» и «Добрый колбасник».

ИСТОЧНИК KP.RU