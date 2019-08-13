Шесть волгоградцев подхватили от клещей болезнь Лайма, семь - лихорадку
Уже, казалось бы, и жара в Волгоградской области спала, а клещи все также свирепствуют. Что ни день, то в больницу обращаются все новые и новые пострадавшие от укусов кровопийц. Чаще всего - жители сельской местности. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 13 августа за помощью в медучреждения обратились уже 2240 человек. Говорят, это на уровне среднемноголетних показателей.
К сожалению, не всех снятых с пациентов клещей отправляют на исследование, к этому моменту проверили только 498 экземпляров, но даже среди них обнаружили шесть экземпляров, которые являлись переносчиками иксодового клещевого боррелиоза. И шесть волгоградцев в итоге подхватили таки болезнь Лайма, как ее еще называют.
Кроме того, клещи явлляются основными переносчиками Крымской геморрагической лихорадки. Еще более страшного заболевания.
- С начала этого года зарегистрировано семь случаев заболевания, в том числе один случай закончился летальным исходом, - добавляют в Роспотребнадзоре.
И еще раз напоминают, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение! Так что не рискуйте собственным здоровьем!
ИСТОЧНИК KP.RU