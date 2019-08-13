2019-08-13T14:47:59+03:00
Общество

В Волгограде мостят тротуар по Казахской напротив медицинского колледжа

Возле больницы №7 продолжают благоустраивать территорию
Екатерина МАЛИНИНА
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Столб должны с прохода убрать.Столб должны с прохода убрать.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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В Волгограде продолжаются работы по облагораживанию территории возле больницы № 7 в Советском районе. Подрядчики мостят тротуар с обеих сторон улицы Казахской, в том числе и со стороны медицинского колледжа. Если вдруг плитка просядет, ее должны восстановить. Также обещают в ближайшее время смонтировать современную поливочную систему. Он будет нужен для рулонного газона, кустов и многочисленных деревьев, которые тут высадят: ель, клен остролистный, багряник канадский, можжевельник, дерн белый, спирея и рябина обыкновенная. Не забудут и про ограду. Ее уже начали монтировать.

Дорожки оказались техническими, а не пешеходными. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Дорожки оказались техническими, а не пешеходными.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Кстати, в соцсетях активно обсуждают столб, который оказался прямо посреди сделанной подрядчиком дорожки. Его фото появилось во многих соцсетях, чем вызвало волну гневных откликов: ведь с таким препятствием и простому человеку не пройти, не то, что мамочке с коляской.

Но оказалось, что дорожка для обычных прогулок не предназначена. Она несет техническую нагрузку. Так газон и деревья отделили от дороги. Это убережет насаждения и траву от брызг и грязи. К тому же по ней сможет ходить техперсонал, не вытаптывая газон.

Дорожка изобилует подобными столбами. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Дорожка изобилует подобными столбами.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Правда, столб преткновения возможно вообще уберут. Как рассказал "КП-Волгоград" представитель подрядчика, опоры будут менять на современные, оцинкованные. Ну а ставить новую конструкцию посреди тротуара (путь даже технического) второй раз вряд ли кто-то будет.

Напомним, на благоустройство сквера возле больницы потратят 39 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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