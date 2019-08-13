Волгоградца оштрафовали за рекламу наркотиков на фасаде здания

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-13T10:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летнего жителя Волгограда поймали благодаря сотрудникам МБУ «ЖКХ Ворошиловского района»: именно они заметили, как 12 августа неизвестный парень рисовал аэрозольным баллончиком на фасаде дома по улице Череповецкая надпись на английском. Вызвали полицию. Те сразу поняли, что информация, оставленная на стене дома, носит криминальный характер: то была ссылка на сайт, который распространяет наркотики. Это уже статья не за хулиганство, а более тяжкое правонарушение.

- В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудники задержали нарушителя. В отношении 23-летнего местного жителя составлен административный материал. От прохождения мед освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ волгоградец отказался, в связи с чем он арестован на срок до пятнадцати суток, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Саму надпись удалили. Волгоградцам напоминают о гражданской активности: при виде подозрительных надписей лучше обратиться в полицию и к коммнульщикам, ведь такая информация несет вред.

ИСТОЧНИК KP.RU