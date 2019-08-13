2019-08-13T12:09:22+03:00
Происшествия

Под Астраханью двух братьев сбила иномарка: один школьник при смерти

Водитель наехал на детей в светлое время на пустой дороге
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель сбил детей на пустой дороге.Водитель сбил детей на пустой дороге.Фото: УМВД по Астраханской области
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Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Пока известно, что авария произошла возле села Кулаковка Приволжского района в 17-15 12 августа. Два брата восьми и тринадцати лет остановились на обочине, чтобы отремонтировать колесо велосипеда. Мальчишки услышали сигнал машины, а затем последовал сильнейший удар. Их сбил «Хендай Солярис». 29-летний водитель тут же вызвал «скорую» и сотрудников полиции.

Старшего брата доставили в больницу с ушибом головного мозга, поврежденным легким, и множественными переломами. Он находится в коме. Врачи борются за его жизнь. Младший мальчишка с места ДТП сбежал – испугался. Но его нашли и тоже отвезли к врачам – у него закрытая черепно-мозговая травма.

Оба брата совсем недавно вместе с родителями приехали в Астрахань из Киргизии на постоянное место жительство.

Пока не понятно, как водитель мог в светлое время не увидеть двух ребят возле обочины и не проехать от них чуть в стороне – дорога была свободна.

ОДин из мальчишек при смерти. Фото: УМВД по Астраханской области

ОДин из мальчишек при смерти.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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