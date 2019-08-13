2019-08-13T10:23:04+03:00
Происшествия

Пьяная астраханка села без прав порулить на чужой машине и погибла в аварии

Владельцу предстоит ответить за передачу машины в чужие руки
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина во время аварии погибла.Женщина во время аварии погибла.Фото: УМВД по Астраханской области
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Авария произошла утром 11 августа на трассе Астрахань-Махачкала. Машина «Opel Astra» на большой скорости слетела с дороги и оказалась в кювете. Водитель-женщина погибла на месте – до приезда «скорой», мужчина на пассажирском сидении не пострадал - он был пристегнут.

Как оказалось, у дамы не было прав и водить она не умела, но очень хотела. Женщина после вечеринки попросила знакомого мужчину разрешить сесть за руль. Астраханец решил, что проще согласиться, чем спорить с пьяной. На всякий случай он пристегнулся – это сохранило ему здоровье.

У погибшей астраханки осталось четверо детей.

- Но ответственность за аварию понесет и владелец авто. Он не имел права передавать управление человеку, у которого нет водительского удостоверения, и который к тому же находится в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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