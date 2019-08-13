Умная «зебра»: волгоградцы увидят сигнал светофора, не поднимая головы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-13T10:24:46+03:00

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Инновации добрались и до Волгограда: «зебры» на проспекте Ленина и улице 7-ой Гвардейской засветились.Теперь даже самые невнимательные пешеходы, поглощенные гаджетами, увидят зеленый асфальт под ногами, слабовидящим будет легче сориентироваться, а водители уж точно заметят яркую линию и притормозят. Плюсов у новой электронной системы «Светофор под ногами», как очевидно, немало.

Работает умная «зебра» просто: в тротуары вмонтированы специальные лампы, которые и сообщают пешеходам, когда можно выходить на проезжую часть. При этом свет их меняется, что облегчает передвижение для всех участников дорожного движения. То есть теперь можно вообще не смотреть на светофор – достаточно бросить взгляд на асфальт.

«Светофоры под ногами» - это уникальный проект, который призван сократить количество людей, попадающих под машины. Нередко пешеходам просто лень искать переход, а светящуюся «зебру» легко заметить даже издалека особенно ночью, ведь работать система будет круглосуточно. Да и "коснуться" инноваций, наверняка, захочется каждому.

- В рамках начального периода эксплуатации будут проведены испытания комплекса на устойчивость к различным воздействиям и определена эффективность его работы, - рассказал представитель подрядной компании Игорь Дейникин. – Мы будем имитировать условия, в которых ему предстоит работать – дождь, жару, загрязнения и так далее. В этом нам помогут сами горожане – нагрузки, воздействие острых каблуков и истирание, - все это поможет точнее определить степень устойчивости комплекса для работы на городских улицах.

Но это не единственные нововведения на дорогах. Так, на Краснознаменской вдоль «зебры» установили светоотражающие маркеры, а на улицах Продольная и Фонтанная появился светофорный объект. Всего 2018 году новое оборудование появилось в 23 точках нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU