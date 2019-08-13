Астраханец похитил своего партнера по бизнесу, вывез его в лес и закопал
Методы из 90-х до сих пор остаются в ходу у некоторых бизнесменов. В Астрахани под суд идет мужчина, который похитил своего бывшего партнера.
37-летний астраханец в свое время переписал землю, квартиру, недостроенный дом на друга. Но тот попал в тюрьму. Уже из мест заключения его товарищ переписал все имущество не обратно на друга, на общего их знакомого – третьего партнера по бизнеса. А вот уже он чужое добро отдавать добровольно не хотел. Но настоящий владелец домов-пароходов пошел не в суд. Он решил действовать знакомыми ему методами. Вместе с двумя товарищами они взяли машину без регистрационных номеров, подкараулили «должника» и врезались в него на полном ходу. Пока водитель приходил в себя, они скрутили его, избили и запихали в багажник.
Выгрузили жертву возле небольшого лесочка. Они замотали его канцелярским скотчем и завалили строительным мусором – чтобы подумал над своим поведением. Бандиты уехали. Но помощь к похищенному пришла уже через полчаса. К этому месту приехали сотрудники ОВД по Приволжскому району. Им позвонил коллега и сообщил, что видит странных людей возле лесополосы, которые что-то закапывают в мусоре.
Мужчину освободили. Правда, похитителей задержать по горячим следам не получилось. После розыска задержали лишь главаря, еще двоих до сих пор ищут.
- Организатору похищения грозит немалый срок. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU