За сутки трое детей из Волгограда пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-13T10:14:16+03:00

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За минувшие сутки в больницы Волгограда госпитализировали сразу трех подростков, которые стали жертвами аварий. Первое ДТП случилось около двух часов дня 12 августа в Краснооктябрьском районе. 15-летняя девушка переходила дорогу на улице Ленина, причем не по «зебре». В этот момент 44-летний водитель «Фольксваген Кэдди» ехал со стороны улицы Королева в сторону Мечникова. Подростка он не заметил, девочка попала под колеса иномарки.

В тот же вечер 12-летниего мальчика на самокате сбили в Волжском. Он катался по улице Александрова и решил переехать дорогу, не побеспокоившись о правилах дорожного движения. Юноша вылетел на проезжую часть и угодил под «четырнадцатую».

А чуть позже, уже к десяти ночи, в Краснооктябрьском районе города-героя 10-летний пассажир «десятки» получил травмы при столкновении двух легковушек. Неизвестный водитель «шестерки» протаранил «ВАЗ» на улице Коммунаров и скрылся с места преступления. Всем детям оказали помощь прибывшие сотрудники "скорой".

- В результате ДТП подростки доставлены в больницы с травмами, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU