2019-08-13T09:05:00+03:00
Общество

В Волгограде коммунальщиков накажут за «холодную» горячую воду

Жители дома в Дзержинском районе пожаловались в Роспотребнадзор
Екатерина МАЛИНИНА
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Жильцы добились справедливости.Жильцы добились справедливости.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Лето - время отключений горячей воды. Люди пару недель вынуждены принимать холодный душ. Но есть в городе дома, где жильцы живут с прохладной водой круглый год и даже зимой. В Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области пришло заявление от жильцов по улице 8-й Воздушной Армии, 48. Они жаловались, что у них из крана с горячей водой бежит едва теплая. Специалисты ведомства выехали на место и сделали замеры в нескольких квартирах многоэтажки. В итоге нашли подтверждение словам местных жителей. Ресурс оказался холоднее нормы на пару градусов.

Ведомство направило иск в суд с требованием к ООО «Концессии теплоснабжения» принять меры, чтобы температура в трубах соответствовала норме. И Центральный районный суд встал на сторону потребителей. Так что в ближайшее время коммунальщики обязаны «нагреть» воду в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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