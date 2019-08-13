2019-08-13T09:52:04+03:00
Происшествия

Волгоградец украл три шубы за триста тысяч рублей

Преступник взломал двери магазина, но сработала сигнализация
Юлия Данильченко
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Шубы изъяли и вернули владельцу, а подозреваемому грозит до пяти лет колонии.Шубы изъяли и вернули владельцу, а подозреваемому грозит до пяти лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Кража» возбудили в отношении 35-летнего ранее уже судимого волгоградца. На этот раз мужчина решился обчистить магазин меховых изделий. Товары там дорогие, продать их вор планировал сразу же после дела. Но все сразу же пошло не так.

Павильон, который находился в Красноармейском районе Волгограда, был оборудован сигнализацией. Как только преступник взломал дверь, сигнал получили охранники. Они оперативно прибыли на место вместе с полицейскими.

- По горячим следам стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний ранее судимый за кражу местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное хотел продать и потратить деньги на собственные нужды, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Шубы изъяли и вернули владельцу, а подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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