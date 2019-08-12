2019-08-12T19:12:06+03:00
Звезды

В Астрахани загадочные иконы отправили в поликлинику на рентген

Оказалось, что под пятью слоями краски хранится уникальная авторская живопись
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Икону обновляли пять раз, накладывая каждый раз новый слой краски и меняя авторскую живопись. Фото Астраханского музея-заповедника.Икону обновляли пять раз, накладывая каждый раз новый слой краски и меняя авторскую живопись. Фото Астраханского музея-заповедника.
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Несколько месяцев назад реставратору Астраханского музея-заповедника Юлии Азизовой поручили поновить три иконы их хранилища - Образы Богоматери и двух архангелов – Михаила и Гавриила.

- Когда-то эти иконы входили в так называемый деисусный чин - неотъемлемую часть иконостаса церкви. Но как они попали в хранилище музея, никто не помнит. Когда их принесли к нам, они были в ужасном аварийном состоянии. На них были многочисленные вздутия, фрагменты осыпались, - вспоминает Юлия Азизова. - Мы укрепили красочный слой, все вздутия уложили, фрагменты собирали как пазлы.

И вот во время этой кропотливой работы эксперт обратила внимание, что под 4-5 слоями краски таится уникальная авторская живопись. А значит, эти иконы датируются гораздо более ранним сроком, чем предполагалось.

Реставратов, чтобы убедиться в своих догадках о редких иконах, понесла их на рентген в поликлинику. Фото Астраханского музея-заповедника.

Реставратов, чтобы убедиться в своих догадках о редких иконах, понесла их на рентген в поликлинику. Фото Астраханского музея-заповедника.

- Авторская живопись отличалась от поздних записей более тонким письмом, а также цветом и тоном, что подтвердила и рентгенография. Оказалось, например, что все нимбы были золотыми. Интересно то, что у иконы Богоматери промежуточный слой – синий, а у Образа Михаила – красный, - рассказывает музейный эксперт.

Сейчас реставратор под микроскопом с увеличением в 4-7 раз дотошно снимает слои краски. И уже удалось обнаружить на иконе архангела Михаила авторскую надпись «святой архангел».

- Авторский пигмент от икон мы планируем отправить пигмент на физико-химический анализ в один из реставрационных институтов Москвы, чтобы теперь установить более точную дату написания икон, - рассказывают «КП-Волгоград» в музее-заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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