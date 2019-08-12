2019-08-12T18:32:26+03:00
Происшествия

Астраханского пенсионера нашли в бассейне с пробитой головой

Обнаружила тело мужчины его супруга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханским следователям предстоит нелегкая задача - выяснить, почему и как скончался 69-летний мужчина. Его тело нашли в пустом бассейне на собственной даче. Об этом КП-Волгоград» рассказали в СУ СК России по Астраханской области.

О трагедии, которая произошла в Приволжском районе Астраханской области, полиции сообщила супруга погибшего. Женщина пояснила, что ее муж уехал на дачу, а через некоторое время перестал отвечать на звонки и выходить на связь. Обеспокоенная супруга отправилась в садовое товарищество. Именно она и обнаружила своего мужчину на дне бассейна.

Бассейн был пуст. А у мужчины на голове была огромная травма. Вероятнее всего именно она и стала причиной смерти. Носит ли она криминальный характер, или речь идет о несчастном случае, разберется следствие.

- По данному факту следователи Приволжского следственного отдела проводят процессуальную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение, - добавляют в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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