2019-08-12T17:45:03+03:00
Общество

В Волгоградской области за счет фруктов и овощей снизилась инфляция

А вот услуги подорожали из-за билетов на транспорт и ЖКХ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В России уровень инфляции пусть и небольшими темпами, но растет. Например, в июле он составил 0,2%. Поэтому тот факт, что в Волгоградской области в середине лета инфляция не взлетела, а наоборот снизилась - вызывает удивление. Впрочем, в этом нет ничего особенного. Во-первых, снижение очень несущественное - всего на 0,1 процента. Во-вторых, здесь большую роль сыграло лето. Да-да, потому что лето - сезон фркутов и овощей.

- Снижение инфляции произошло за счет продуктов питания. За месяц подешевели картофель – на 20%, овощи – на 13%, сахар – на 8%, - подтверждают догадки «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

А вот уровень цен на непродовольственные товары, тем временем, продолжает расти. И з июль увеличился на 0,1%.

Но больше всего подорожали услуги. Причем не только за счет того, что в июле традиционно подняли расценки на услуги ЖКХ, а и за счет подорожавших билетов на железнодорожном и воздушном транспорте. Кроме того, подорожали услуги связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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