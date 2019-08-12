2019-08-12T17:27:27+03:00
Общество

На волгоградской трассе полиция отпаивала водителей водой

И напоминала о необходимости соблюдать режим сна и отдыха за рулем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полицейские устроили необычную акцию под названием «Утомляемость – главный враг водителю!».Полицейские устроили необычную акцию под названием «Утомляемость – главный враг водителю!».Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В последние месяцы очень много аварий происходит из-за невнимательности или усталости водителей. Кто-то возвращается и моря и не спит, чтобы быстрее добраться домой, кто-то отправляется в путь после работы, а заканчивается это ДТП. В выходные дни сотрудники областного отдельного батальона ДПС ГИБДД вместе с коллегами правового управления ГУ МВД России по Волгоградской области устроили необычную акцию под названием «Утомляемость – главный враг водителю!». Они буквально отпаивали уставших водителей.

Местом проведения акции выбрали пост ДПС ГИБДД «Калачевский» в Калачевском районе. Мимо него идет большой поток транспорта, особенно в летний период.

- Полицейские останавливали машины и вручали каждому водителю прохладную воду и памятки по БДД с заметками о необходимости соблюдения режима труда и отдыха за рулем. А юристы еще напоминали об уголовной ответственности за совершение ДТП, если окажутся пострадавшие или погибшие, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Помните, водители: никакой кофе или энергетик не заменит человеку нормальный отдых и сон! И еще: в случае плохого самочувствия, технической поломки или другой трудной ситуации на дороге каждый автомобилист может обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД. Полицейские окажут необходимую помощь и расскажут о ближайших местах отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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