Примотали к колесам поезда: в волгоградскую колонию пытались провести 50 телефонов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-12T16:42:24+03:00

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С каждым годом методы, как передать запрещенные предметы друзьям-приятелям в колонию, становятся все изощреннее. Ножик в хлебе - это прошлый век. Теперь главная ценность за решеткой мобильный телефон. Их пытаются перебросить, пронести, закинуть квадрокоптером… Только за последние дни сотрудники исправительной колонии №12 «не пустили» за стану учреждения 67 мобильных телефонов и больше двадцати сим-карт.

Один «груз» спрятали, где б вы думали, в железнодорожном составе, который прибыл на промышленную зону колонии. Друзья зэков на воле запихнули шесть свертков, обмотанных скотчем в колесную пару одной из платформ.

- В свертках было четырнадцать сим-карт, пятьдесят один сотовый телефон и четыре зарядных устройства, - рассказывают в региональном УФСИН.

В тот же день сотрудники колонии поймали двух парней (один из волжского, другой - житель Астраханской области), которые пытались перебросить сверток за забор учреждения. В пакете было 16 сотовых телефонов, 7 сим-карт, зарядное устройство, флеш-карта и наушники.

- На правонарушителей составили протоколы об административной ответственности. Им грозит крупный денежный штраф, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU