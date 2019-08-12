2019-08-12T16:18:29+03:00
Общество

К строительству комплекса ГТС в Волго-Ахтубинской пойме приступят в 2021 году

До этого запретили операции с землей
Екатерина МАЛИНИНА
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Система ГТС должна напитать ерики водой.Система ГТС должна напитать ерики водой.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В администрации Волгоградской области еще раз обсудили предстоящий стратегически важный проект на территории Волго-Ахтуюинской пойме. Строительство систем ГТС для обводнения поймы. Проектная фирма уже приступила к разработке документации. Срок у нее до конца 20 года. С 2021 года подрядчик, выбранный по конкурсу, приступит к реализации масштабной стройки. Пока еще чиновники и проектировщики не выбрали окончательный вариант для разработок.

- Один из вероятных - строительство гидроэлектростанции с расчетным расходом не менее 100 м3/с, шлюза-регулятора на Волго-Ахтубинском канале и пяти насосных станций, предназначенных для подачи воды из реки Ахтуба в основные ерики, питающие всю Волго-Ахтубинскую пойму или водосбросный. Не исключено и возведение водосбросного механизма из Волгоградского водохранилища — путем шахтной проходки или строительства обводного канала, протяженность которого ориентировочно составит 17 километров, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Планируется сбрасывать через канал 165 кубометров в секунду. Это сохранит экологию зеленой жемчужины региона, даст воду местным жителям круглый год, обеспечит водой фермеров и их угодья. Также это позволит развивать инфраструктуру.

Кстати, губернатор сразу же обговорил один момент: операции с государственной земли с этого момента под запретом. Все мы помним историю со строительством моста через Волгу, когда люди специально покупали землю и прописывались в дома по 50 человек, чтобы получить компенсацию. Сейчас такого повториться не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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