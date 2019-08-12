Под Волгоградом на пляже у хутора Бобры нашли авиабомбу

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-12T16:12:25+03:00

Авиабомбу нашли в километре от хутора при проведении земляных работ. Сейчас место оцепили, ждут саперов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Еще один снаряд и три гранаты нашли на пляже Береславского водохранилища

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Пляж на Волге у хутора Бобры наверняка можно назвать самым популярным у жителей областного центра (да и не только). С наступлением лета сюда приезжают отдохнуть тысячи горожан и туристов. И кто бы мог подумать, что под боком у этого людного места лежит большая опасность - бомба. Да еще какая - авиационная. И лежит она здесь со времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, обнаружили бомбу в километре от хутора при проведении земляных работ.

- Предположительно это ФАБ-100. Угрозы нет. Место обнаружения находится под охраной. Подали заявку для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания этой опасной находки, - говорится в сообщении ведомства.

Почти одновременно в пресс-службе Южного военного округа сообщили еще об одной такой находке - в Советском районе Волгограда. И тоже на пляже - только уже у Береславского водохранилища.

- На пляже обнаружили артиллерийский снаряд и три ручные противопехотные гранаты. Саперы извлекли боеприпасы и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом, - уточнили в военном ведомстве. - Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 1000 боеприпасов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU