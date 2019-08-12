В Волго-Ахтубинскую пойму продолжат подкачивать воду

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-12T16:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году паводок на Волге был совсем небольшим. ГЭС дала совсем невысокие сбросы и всего лишь на неделю. Вода в пойму зашла, но не везде и не надолго. ее старались удержать затворами, но она все-равно постепенно ушла. Хорошо, что лето получилось не жарким, поэтому потребность в подкачке воды появилась только в августе. На отсутствие воды в колодцах и скважинах стали жаловаться жители Кировского сельского поселения. Деньги на обводнение заложили в бюджет заранее. Так что уже на прошлой неделе вода начала поступать в Каширинский тракт. Всего туда подадут около миллиона кубов. После этого на очереди Краснослободский тракт. Там ерики напитаются на полтора миллиона кубометров влаги.

Кстати, когда в Волго-Ахтубинской пойме построят систему гидротехнических сооружений (мини-ГЭС), то потребность в подобных манипуляциях должна отпасть. Вода будет в пойме постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU