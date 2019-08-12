2019-08-12T16:02:18+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинскую пойму продолжат подкачивать воду

Почти 2,5 миллиона кубов обводнят Каширинский и Краснослободский тракт
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В колодцах у жителей снова должна появиться вода.В колодцах у жителей снова должна появиться вода.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
Изменить размер текста:

В этом году паводок на Волге был совсем небольшим. ГЭС дала совсем невысокие сбросы и всего лишь на неделю. Вода в пойму зашла, но не везде и не надолго. ее старались удержать затворами, но она все-равно постепенно ушла. Хорошо, что лето получилось не жарким, поэтому потребность в подкачке воды появилась только в августе. На отсутствие воды в колодцах и скважинах стали жаловаться жители Кировского сельского поселения. Деньги на обводнение заложили в бюджет заранее. Так что уже на прошлой неделе вода начала поступать в Каширинский тракт. Всего туда подадут около миллиона кубов. После этого на очереди Краснослободский тракт. Там ерики напитаются на полтора миллиона кубометров влаги.

Кстати, когда в Волго-Ахтубинской пойме построят систему гидротехнических сооружений (мини-ГЭС), то потребность в подобных манипуляциях должна отпасть. Вода будет в пойме постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани загадочные иконы отправили в поликлинику на рентген
Астраханского пенсионера нашли в бассейне с пробитой головой
В Волгоградской области за счет фруктов и овощей снизилась инфляция
На волгоградской трассе полиция отпаивала водителей водой
Примотали к колесам поезда: в волгоградскую колонию пытались провести 50 телефонов
К строительству комплекса ГТС в Волго-Ахтубинской пойме приступят в 2021 году
Под Волгоградом на пляже у хутора Бобры нашли авиабомбу
В Волгограде на митинге по соседству оказались дети и представители ЛГБТ
Из-за волгоградского ветеринара в Иран не довезли тонны баранины на Курбан-байрам
Почта России проверит, почему посылки с AliExpress оказались брошенными в лесу под Волгоградом
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
Била ремнем по голове, лишала воды: в Волгограде мамаше дали три года тюрьмы за издевательства над сыном
Родина-мать сквозь леса: волгоградец снял на квадрокоптер реставрацию изнутри
В Волгограде бизнесмен, убивший конкурента 15 лет назад, сел на восемь лет
В Волгоградской области местами похолодает до +5 градусов
Шесть раз перевернулся: на астраханской трассе в аварии погиб водитель
Риэлтор продала фермеру заброшенный участок в десять раз дороже его настоящей цены
Беспилотники ищут несанкционированные свалки по всей Волгоградской области
В Волгограде украинец организовал цеха по производству поддельных химикатов
На танках и БМП: в Волгограде тысячи мотострелков подняли по тревоге
Проверки на волгоградских дорогах: задержали 24 пьяных, оштрафовали 10 за встречку
На Мамаевом кургане покажут реконструкцию боя за Сталинград