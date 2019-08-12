2019-08-12T15:36:54+03:00
Общество

В Волгограде на митинге по соседству оказались дети и представители ЛГБТ

Участники жалуются на задержания, полиция заверяет, что задержанных нет
Екатерина МАЛИНИНА
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На митинг в поддержку ЛГБТ-молодежи пришли не больше десяти человек.На митинг в поддержку ЛГБТ-молодежи пришли не больше десяти человек.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Волгограде на площади перед Царицынской оперой проводилось сразу же два мероприятия. Митинг на тему «Проблема детского дорожно-транспортного травматизма» и митинг в поддержку ЛГБТ-молодежи. На мероприятие пришло несколько десятков полицейских - следить за порядком и уберечь школьников от тлетворного влияния сексуальных меньшинств. Ведь гей-пропаганда в Волгограде запрещена. Но пропаганды и не получилось, пришло всего около десяти человек, причем в основном несовершеннолетних ребята и девчонок. Сотрудники полиции попросили несколько человек пройти с ними для проверки документов. И как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, задержанных нет.

Но сами представители меньшинств у себя в соцсетях жалуются, что в отделении привезли шесть несовершеннолетних, которых пугают уголовными статьями.

Кстати, собираться на площади напротив бывшего ДК ЛЕнина имеют права все. Вот только мэрия заранее предупредила организаторов ЛГБТ-митинга о недопустимости агитации и призывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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