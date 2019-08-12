2019-08-12T15:07:09+03:00
Общество

Из-за волгоградского ветеринара в Иран не довезли тонны баранины на Курбан-байрам

По халатности врача 11 тонн мяса остались на таможне
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мусульмане сейчас отмечают свой один из главных праздников - Курбан-байрам. Отмечают его три дня, и в этом году он проходит с 11 по 13 августа (включительно). После праздничной молитвы верующие закалывают барана, вспоминая о подвиге пророка Ибрагима. Ну, а у кого нет своих баранов, идут за мясом на рынок. Поэтому недаром именно к этому празднику волгоградский бизнесмен собрал партию из 11 тонн баранины и отправил ее в Иран. Вот только до иранских мусульман волгоградское мясо не доехало. 8 августа его задержали на таможне.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, их сотрудники при проверке документов на груз в пункте пропуска «Волгоградский» обнаружили нарушение.

- На части туш отсутствовал оттиск ветеринарного овального клейма, а это говорит о том, что продукция не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, гарантирующую качество и безопасность, - говорят в управлении.

Когда стали разбираться с владельцем груза, выяснилось, что оплошность допустил ветврач управления ветеринарии Волгоградской области. Его, конечно, за такое упущение привлекли к административной ответственности. Но коммерсант и жители Ирана, безусловно, потеряли из-за него гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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