2019-08-12T15:04:12+03:00
Общество

Почта России проверит, почему посылки с AliExpress оказались брошенными в лесу под Волгоградом

Часть из пакетов вскрыта, часть брошена
Екатерина МАЛИНИНА
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Чаще всего посылки AliExpress доставляет Почта РоссииЧаще всего посылки AliExpress доставляет Почта РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Через интернет сейчас покупает даже старшее поколение. Многие вещи можно приобрести очень дешево. Единственный минус - ждать приходится очень долго. Да и не всегда долгожданный товар добирается до владельца. Теряется где-то по дороге из Катая в Волгоград. Правда, часть потерянного товара все-таки привозят в регион, но уходит он не в руки владельца, а - на свалку.

Волгоградка выложила в соцсетях фото вскрытых посылок с AliExpress. Часть товаров – в основном мелочь, оставили там же. Адрес назначения - город Волжский.

Каким образом туда мог попасть оплаченный товар, пока неизвестно. Комментаторы предполагают, что тут не обошлось без нечистых на руку почтовиков.

- УФПС Волгоградской области сообщает, что по данному факту сотрудниками службы безопасности инициировано проведение служебного расследования, а также подано заявление в правоохранительные органы. В случае установления вины почтовых сотрудников причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с УК РФ, - прокомментировали "КП-Волгоград" в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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