2019-08-12T13:08:04+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными

И по рефинансированию потребительских кредитов
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Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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- От 9,9% до 18,9% годовых в рублях – по программе рефинансирования;

- От 10,9% до 19,9% годовых в рублях – по кредиту наличными на любые цели.

Ставка устанавливается в зависимости от наличия страхования жизни и здоровья, одобренного/предодобренного предложения и уровня риска заемщика

Кредит наличными предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 до 70 лет, при наличии постоянной регистрации. Максимальная сумма составляет 3 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Рассмотрение заявки по рефинансированию всего по двум документам. Количество кредитов не ограничено. Это не только снижение размера ежемесячного платежа, но дополнительные средства для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита – 2 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Подробности акции в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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