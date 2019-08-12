Била ремнем по голове, лишала воды: в Волгограде мамаше дали три года тюрьмы за издевательства над сыном

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-12T13:03:42+03:00

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Волгоградский областной суд оставил в силе приговор 36-летней женщине. Тракторозаводской районный суд определил, что она должна провести в колонии общего режима три года за истязание своего двухлетнего сына.

На горе-мамашку пожаловались соседи. Они видели, что двухлетний мальчишка из их подъезда постоянно ходит с синяками. Женщина не стеснялась избивать ребенка при людях. Из квартиры постоянно был слышен детский плач и крики. Волгоградка могла уйти на целый день и оставить малыша одного в квартире, причем даже не оставляла ребенка попить.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место. Условия проживания мальчика были вполне приемлемые, но неприемлемо было, как мать с ним обращалась. Она била его ремнем по голове и телу за плач, за неубранную игрушку, за мокрые штаны. Ребенок находился в постоянном страхе.

Родительских прав волгоградку лишили. Малышу лучше будет с чужими, но добрыми людьми. Ее приговорили к реальному сроку. Также она обязана выплатить пять тысяч рублей штрафа и пройти обязательное лечение у психиатра. Дама посчитала приговор жестоким и обжаловала. Но его оставили в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU