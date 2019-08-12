В Волгограде бизнесмен, убивший конкурента 15 лет назад, сел на восемь лет

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-12T12:32:30+03:00

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В 2003 году это преступление наделало много шума. В Дзержинском районе у кафе «Иллюзия» убили местного бизнесмена, проводившего вечер за барной стойкой. К нему подошел мужчина и выстрелил из пистолета в затылок. После этого он сбежал. Предприниматель умер до приезда «скорой». Следователи выяснили, что преступление совершил Дмитрий Васильченко – у них с убитым был конфликт из бизнеса. Но преступник сбежал.

Его искали долго, объявили в федеральный розыск, но так и не нашли. Все это время мужчина жил в Волгограде под чужим паспортом. Почти не выходил из дома, какое-то время обитал за город м в Волгоградской области. Задержали его в январе 2019 года. ОН особо не сопротивлялся – уже устал скрываться.

- Дзержинский суд вынес приговор по двум статьям: убийство и подделка документов. Мужчину приговорили к 8 годам одному месяцу колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 700 тысяч вдове убитого. С приговором адвокат и его подзащитный не согласились и обжаловали его в областной инстанции. Но Волгоградский областной суд оставил решение районного без изменений, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU