2019-08-12T12:20:05+03:00
Общество

В Волгоградской области местами похолодает до +5 градусов

Ночи становятся все холоднее
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Анна Шолохова.Фото Анна Шолохова.
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Лето еще не закончилось, а осенняя прохлада уже дает о себе знать: ночи становятся все холоднее, вода в водоемах, соответственно, тоже прохладнее. Но такого прогноза волгоградцы в августе давно не припомнят: по прогнозам волгоградских синоптиков в ближайшие дни в регионе похолодает до +5 градусов. Правда, это будет ночью.

- С северо-запада ветер принесет в Волгоградскую область похолодание. Температура воздуха днем 13 августа еще будет держаться на отметке +22...+27 градусов, а вот ночью опустится до +10…+15º. А местами и вовсе до плюс пяти градусов, - предупреждают в Волгоградском ЦГМС.

В последующие дни разница температуры днем и ночью будет все отчетливее: 14 августа днем +26...+31º, ночью - +11…+16º, местами до +6 градусов. 15 августа ночью - +14…+19º, местами до +9-ти, днем +29...+34 градуса. Впрочем, особо жарко в четверг не будет, несмотря на то, что столбик термометра зашкалит на тридцатиградусную отметку, а все из-за ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

В самом Волгограде ночами будет не так холодно - в среднем +12…+15 градусов, а днем - +27...+30 градусов, и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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