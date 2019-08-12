2019-08-12T12:02:00+03:00
Происшествия

Шесть раз перевернулся: на астраханской трассе в аварии погиб водитель

Астраханец не справился с управлением и машина улетела в кювет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель вылетел из машины, когда та кувыркалась в кювет. Он не был пристегнут ремнями безопасности. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель вылетел из машины, когда та кувыркалась в кювет. Он не был пристегнут ремнями безопасности. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Сводки ГИБДД уже напоминают фронтовые: что ни день, что смерть на дороге. Опять печальное известие пришло с Астраханской области: на трассе в жутком ДТП погиб водитель. Ему было всего 31 год.

Случилась авария примерно в 23.20 на автодороге «Три Протока - Яксатово». Астраханец - житель областного центра - мчался по трассе на своей «Mazda 6» со своим 25-летним товарищем. Ехали на большой скорости, несмотря на то, что была уже глубокая ночь и освещение на дороге отсутствует. Именно это легкомыслие и привело к трагическим последствиям. На одном из поворотов водитель иномарки не справился с управлением и машина вылетела на обочину, а оттуда в кювет. Из-за высокой скорости легковушка шесть раз перевернулась, прежде, чем остановиться. Водитель вылетел из машины, потому что не был пристегнут ремнем безопасности.

Пассажир иномарки только чудом остался жив. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Пассажир иномарки только чудом остался жив. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Напомним, буквально 10 августа, на астраханской трассе в жуткой аварии погибли пять человек, в том числе двое детей - 3-летний мальчик и годовалая девочка. Разбилась насмерть целая семья из Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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