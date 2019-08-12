2019-08-12T11:59:29+03:00
Происшествия

Риэлтор продала фермеру заброшенный участок в десять раз дороже его настоящей цены

Односельчанка доверилась своей знакомой и заплатила 1300 000 рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Фермер надеется вернуть деньги.Фермер надеется вернуть деньги.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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41-летняя жительница Лиманского района мечтала стать фермером. Вот только не знала, где взять землю для крестьянского хозяйства. Поэтому обратилась к своей знакомой – та периодически подрабатывала риэлтором. Уже через неделю дама сообщила, что нашла нужный вариант. Территория огромная – больше одной тысячи гектаров. Но решать и платить надо быстро, пока такой выгодный вариант не ушел. Тем более, можно даже договориться о скидке, если бумаги подпишут без задержек. За свои услуги посредник обещала деньги не брать. В итоге, будущий фермер поставила подпись под договором купли-продажи на земельный участок в Лиманской районе и отдала риэлтору 1300 000 рублей. Через месяц она отправила туда родственника – осмотреть владения. Но тот нашел на заброшенной земле пару строений, в который был их хозяин. Землю риэлтор продала, а недвижимость на ней осталась за другим лицом. Кроме того, астраханка выяснила, что реальная стоимость земли была 130 тысяч рублей, все остальное риэлтор взяла себе.

На встречу с разгневанной клиенткой риэлтор приехала на новеньком «Опеле» с кольцами на руках и серьгами в ушах. Она отказалась возвращать деньги, пригрозив, что через знакомых лишит свою жертву родительских прав и навлечет другие неприятности.

Обманутая женщина отправилась в полицию. Риэлтора обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Дело передали в суд. А астраханка пытается аннулировать сделку через в суд и взыскать с хитрой односельчанки свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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