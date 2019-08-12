Беспилотники ищут несанкционированные свалки по всей Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-12T11:30:41+03:00

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В Волгоградской области с мусором борются не первый год. В 2018 году ликвидировали полностью свалку в Кировском районе, в этом году занимаются очисткой территории в Среднеахтубинском, Урюпинском, Михайловском районах. Но даже на очищенной территории снова появляется мусор. Чтобы этого не было сотрудники облкомприроды ведут постоянный контроль. Выезжают на места, реагируют на жалобы волгоградцев. Освоили и новый способ - осмотр участков с помощью беспилотников. На них можно найти и новые мусорки и тех, кто сваливает туда отходы.

С 1 июля совместные рейды комитета природных ресурсов, полиции и МЧС по Волгоградской области прошли на территории 10 районов и в трех городах. Сотрудники ведомств нашли 57 нарушений, возбудили 94 административных дела. Чаще всего были проблемы в сборе, накоплении и транспортировке отходов, в захламлении территории. В трех случаях нарушителям предъявили счет за загрязнение почвы. За несанкционированный сброс отходов наказали шестерых.

одно из самых громких нарушений – в Калаче-на-Дону. Там стройорганизация «Промышленное озеленение» после сноса аварийных домов вывезла строительный мусор прямо к реке Гусихе. Фирму привлекли а административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU