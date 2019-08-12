2019-08-12T11:10:41+03:00
Происшествия

В Волгограде украинец организовал цеха по производству поддельных химикатов

Ущерб составил 18 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина свое предприятие нигде не оформлял.Мужчина свое предприятие нигде не оформлял.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спецоперации прошли одновременно на трех точках: в Кировском, Краснооктябрьском, Дубовском районах. Оперативники пришли с обыском в цеха по производству химических средства защиты растений. Их владельца подозревают в незаконном предпринимательстве с ущербом государству на 18 миллионов рублей.

Мужчина приехал в Волгоград с Украины. Здесь он понял, что хороших денег тем же таксистом или разнорабочим не заработаешь. Тогда он решил организовать свой бизнес. Для этого в помощники пригласил трех волгоградских знакомых. Вместе они объезжали села и скупали со складов старых колхозов химикаты, которые по инструкции надо было выкинуть еще 30 лет назад. Затем добавляли самые дешевые ингредиенты. Затем смесь помещали в бетономешалку, куда добавляли соды, мела и другие подручные сыпучие вещества. Затем фасовали по мешкам, клеили этикетки и продавали фермерам со всей страны.

Сейчас опасный состав изучают в лаборатории. Пока же известно, что ущерб от незаконного предпринимательства составил 18 миллионов рублей. Ни ООО, ни ЧП мужчина не оформлял.

В Волгограде накрыли склады с химикатами с истекшим сроком годности.

При обысках изъяли этикетки, пластиковую тару, черновики, и 2 тонны готовой продукции.

Суд отправил мужчину под домашний арест.

Химикаты исследуют в лаборатории. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Химикаты исследуют в лаборатории.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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