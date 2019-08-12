2019-08-12T10:46:29+03:00
Политика

На танках и БМП: в Волгограде тысячи мотострелков подняли по тревоге

В Волгоградской области начались масштабные учения
Екатерина МАЛИНИНА
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В учениях задействуют 250 единиц техники.В учениях задействуют 250 единиц техники.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Рано утром в нескольких частях на территории Волгоградской области прозвучал сигнал тревоги. Около тысячи мотострелков отправились маршем к заданной точке, оборудовали специальные базовые лагеря. Военнослужащие разделятся на две группы. Одна будет сидеть в засаде, затем обороняться и наступать. Вторая будет отражать удары противника. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, задействуют во время учений радиэлектронные средства и боевые беспилотные аппараты.

Кстати, бойцы будут передвигаться не только на своих двоих. В маневрах задействуют 250 единиц техники в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С».

Для выполнения особых задач в небо поднимутся многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ, ударные Ми-35 и Ми-28У. Учения продлятся до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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