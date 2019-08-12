Проверки на волгоградских дорогах: задержали 24 пьяных, оштрафовали 10 за встречку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-12T10:25:36+03:00

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В эти выходные на волгоградских дорогах было необычно много сотрудников ДПС. Они останавливали машины, проверяли документы, смотрели состояние водителей. 24 автомобилиста были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. У 29 дети находились в авто без специальных удерживающих устройств, 10 водителей оштрафовали за выезд на встречную полосу в неустанволенном для этого месте. Также по итогам рейда сотрудники полиции возбудили три уголовных дела за повторное вождение пьяным.

Напомним, в последний месяц произошло сразу же несколько крупных аварий с гибелью взрослых и детей. И в каждой водители грубо нарушили правила дорожного движения: подрезали, вылетали на встречку, шли на заведомо опасные маневры.

Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения. Нарушения могут привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU