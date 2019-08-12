2019-08-12T10:23:20+03:00
Досуг

На Мамаевом кургане покажут реконструкцию боя за Сталинград

Военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!» пройдет в Волгограде 24 августа 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Реконструкция боя за Сталинград пройдет на южном склоне Мамаева кургана.Реконструкция боя за Сталинград пройдет на южном склоне Мамаева кургана.Фото: Алексей КОПАЕВ
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77 лет назад, 23 августа 1942 года, гитлеровцы прорвали оборону советских войск и вышли к Волге на севере Сталинграда в районе поселка Латошинка. А вечером город буквально буквально превратился в руины в результате варварской бомбардировки. События тех дней 24 августа 2019 года в Волгограде вспомнят на Мамаевом кургане. На южном склоне пройдет военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!». В программе - выставка военной техники, интерактивные площадки, «фронтовой» концерт и реконструкция боя за Сталинград.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», на Мамаева кургана 24 августа 2019 организаторы подготовили большую интерактивную программу. Технику, обмундирование и вооружение можно будет не только увидеть, но и потрогать. Тематические площадки ждут гостей с 14.00. В это же время песни военных лет будут звучать на «фронтовом» концерте. Музей представит выставку, которая расскажет о трагедии мирного населения Сталинграда. А в 16.00 начнется реконструкция сражения за Сталинград на Мамаевом кургане в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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