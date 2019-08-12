В Волгограде чаще всего подделывают пятитысячные купюры

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-12T10:04:17+03:00

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Обычно продавцы на раз-два могут определить, настоящая купюра или нет. Но иногда качество подделки очень высокое и без специальной техники не выявить фальшивку. Как сообщили в Отеделении Волгоград Южного ГУ Банка России, за полгода кассиры банков обнаружили 207 поддельных банкнот. Они поступали и от частных лиц и от организаций при инкассации. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры – это половина из всех фальшивок. На втором месте банкноты в 1000 рублей. Пользуются преступники и тем, что многие еще плохо знают новые деньги – двухтысячные и двухсотрублевые купюры. Обходят вниманием фальшивомонетчики пятьсот и сто рублей.

Кстати, подделывают даже монеты. Поступали в банки ненастоящие пять рублей и десять рублей.

Обо всех фактах сотрудники финансовых организаций сообщали в полицию, которая занимается поиском преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU