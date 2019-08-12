2019-08-12T09:44:36+03:00
Происшествия

На волгоградских дорогах в авариях пострадали четыре ребенка

Машины не держали дистанцию
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех пострадавших отвезли в больницу.Всех пострадавших отвезли в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде в воскресенье 11 августа за помощью к медикам обратились сразу четверо детей, пострадавших в авариях.

Одна из них произошла в 8 утра на саратовской трассе. В Дубовском районе 42-летний мужчина на «Тойоте Карине» ехал в сторону Волгограда. Мужчина слишком близко подъехал к едущей впереди «Тойоте Камри». Когда 56-летний водитель притормозил, волгоградец врезался в иномарку. В результате аварии травмы получил 10-летний ребенок. Родители обратились в больницу, но от госпитализации отказались.

Еще один ребенок пострадал в Советском районе. 54-летний волгоградец на «Шевроле Нива» выезжал со двора на дорогу в сторону поселка Песчанка. Он не уступил проезд «Форду». «Скорая» увезла с травмами 40-летняя женщина и 3-летняя девочка.

Еще одна авария в Дубовском районе на саратовской трассе случилась около часа дня. Волгоградец на «семерке» не выдержал дистанцию и врезался в грузовую «Газель» под управлением жителя Оренбурга. Семилетний мальчик из ВАЗа попал в больницу.

Уже около 12 часов ночи 25-летняя девушка ехала на «ВАЗ 2115» в Дубовском районе. Она не справилась с управлением ,съехала на обочину, а потом в кювет. Машина перевернулась. В итоге на «скорой» с тяжелыми травмами увезли в больницу сразу троих: волгоградку, пассажира и 6-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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