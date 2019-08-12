В пяти районах Волгограда отключат горячую воду на этой неделе
Это традиционное для лета мероприятие. Как только приходит теплая пора, коммунальщики начинают отключать воду. Делают это по специальному графику, заранее утвержденному. Так что жители могут морально подготовиться к тому, что будут принимать по утрам холодный душ. Эпопея с тазиками продлится от одного дня до двух недель: зависит от состояния труб и месторасположения дома. Работники меняют изношенные теплосети, прочищают газовые горелки и котлы, проверяют оборудование и электроприборы, при необходимости меняют их. Сделать это невозможно, если вода в трубах находится под давлением. Так что приходится перекрывать краны.
На этой неделе отключения коснутся пяти районов Волгограда. Причем кто-то достанет тазики на один день, а кому-то придется мучится почти две недели.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 12 по 22 августа 2019
ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 15 по 16 августа 2019
ул. Автомагистральная, 1, 3, 5
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 15 по 26 августа 2019
ул. Буханцева, 36, 38, 42
ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 14 по 27 августа 2019
ул. Тулака, 1а
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
15 августа 2019
ул. Лазоревая, 187, 193
ул. Луговая, 142
ул. Минская, 218, 222, 226
ул. Фролова, 4
ИСТОЧНИК KP.RU