В пяти районах Волгограда отключат горячую воду на этой неделе

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-12T09:18:49+03:00

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Это традиционное для лета мероприятие. Как только приходит теплая пора, коммунальщики начинают отключать воду. Делают это по специальному графику, заранее утвержденному. Так что жители могут морально подготовиться к тому, что будут принимать по утрам холодный душ. Эпопея с тазиками продлится от одного дня до двух недель: зависит от состояния труб и месторасположения дома. Работники меняют изношенные теплосети, прочищают газовые горелки и котлы, проверяют оборудование и электроприборы, при необходимости меняют их. Сделать это невозможно, если вода в трубах находится под давлением. Так что приходится перекрывать краны.

На этой неделе отключения коснутся пяти районов Волгограда. Причем кто-то достанет тазики на один день, а кому-то придется мучится почти две недели.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 12 по 22 августа 2019

ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 15 по 16 августа 2019

ул. Автомагистральная, 1, 3, 5

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 15 по 26 августа 2019

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 14 по 27 августа 2019

ул. Тулака, 1а

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

15 августа 2019

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Луговая, 142

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

ИСТОЧНИК KP.RU