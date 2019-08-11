2019-08-11T19:41:43+03:00
Спорт

Волгоградка Ульяна Клюева взяла золото в синхронных прыжках в воду

Вместе с Виталией Королевой она обошла немок и украинок
Екатерина МАЛИНИНА
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Девушка вернется в Волгоград с золотой медалью за синхронный прыжок.Девушка вернется в Волгоград с золотой медалью за синхронный прыжок.
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В столице Украины Киеве с 5 по 11 августа проходил чемпионат Европы по прыжкам в воду. В составе российской сборной выступала волгоградка Ульяна Клюева. Девушка показывает лучшие результаты в стране. Но в личном зачете в этот раз она не смогла добраться до пьедестала. А вот в последний день соревнований вместе с Виталией Королевой они на отлично исполнили синхронный прыжок с трехметрового трамплина. Девушки обошли соперниц из Германии Лену Хентшель и Тины Пунцель на два балла. Бронзовые медали завоевали хозяйки чемпионата украинки Анна Письменская и Виктория Кесарь.

Россия по итогам соревнований возглавила турнирную таблицу. Наши спортсмены завоевали пять золотых медалей, две серебряных и три бронзовых.

Ульяне Клюевой 17 лет, она мастер спорта международного класса, живет в Волгограде, тренирует волгоградку Анатолий Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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