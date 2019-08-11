2019-08-11T17:57:26+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полицейские нашли опасных преступников, сбежавших из психушки

Мужчины сломали решетки в поисках женской ласки
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пациентов вернули обратно полицейские.Пациентов вернули обратно полицейские.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

О том, что из областной психиатрической больницы №1 сбежали два пациента, поступило в полицию в половине шестого утра. Оба больных потенциально опасны: один из них был осужден за убийство, второй за грабеж и угон. В сторону села Ложки Калачевского района (именно там находится медучреждение) направились усиленные наряды полицейских. Стражи порядка прочесывали местность, обходили дома местных жителей: вдруг парочка решила попроситься на постой к сердобольной старушке. Но в гости они не заходили.

Преступников все же нашли – они направлялись в сторону железнодорожной станции, от которой хотели уехать подальше. Как объяснили беглецы сотрудникам полиции, они сбежали в поисках любви. Ведь ни в тюрьме, где они сидели до этого, ни в психбольнице, не было женщин. Не увидят они женской ласки еще несколько лет точно. Меру принудительного лечения им никто не отменял.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, парочка не успела ничего натворить. Их вернули в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани на Курбан-байрам баран сбежал с жертвоприношения на проезжую часть
Астраханец избил подростка до реанимации
Две тысячи волгоградских пенсионеров привили от пневмококковой пневмонии
Преподаватели – 60, врачи- 56: сколько получают в Волгограде бюджетники
Под Волгоградом из психушки сбежали два опасных преступника
Фермеры Волгоградской области собрали 100 тысяч тонн овощей
Водитель без прав устроил аварию в Волжском
«Ротор» в гостях вырвал победу у «Томи»: 0-1
Момент аварии, в которой под Астраханью погибли пять человек, попал на видео
В Астрахани молодой водитель сбил двух школьников: девочка в коме
Под Волгоградом в озере утонул внедорожник с водителем
На астраханской трассе разбилась семья из Волгограда: трое взрослых и двое детей погибли
До конца лета волгоградцам закрыли леса для посещения
Волгоградцам покажут уникальный котел племен гуннов
Выходные в Волгограде пройдут с ливнями и грозами