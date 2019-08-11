Под Волгоградом полицейские нашли опасных преступников, сбежавших из психушки

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-11T17:57:26+03:00

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О том, что из областной психиатрической больницы №1 сбежали два пациента, поступило в полицию в половине шестого утра. Оба больных потенциально опасны: один из них был осужден за убийство, второй за грабеж и угон. В сторону села Ложки Калачевского района (именно там находится медучреждение) направились усиленные наряды полицейских. Стражи порядка прочесывали местность, обходили дома местных жителей: вдруг парочка решила попроситься на постой к сердобольной старушке. Но в гости они не заходили.

Преступников все же нашли – они направлялись в сторону железнодорожной станции, от которой хотели уехать подальше. Как объяснили беглецы сотрудникам полиции, они сбежали в поисках любви. Ведь ни в тюрьме, где они сидели до этого, ни в психбольнице, не было женщин. Не увидят они женской ласки еще несколько лет точно. Меру принудительного лечения им никто не отменял.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, парочка не успела ничего натворить. Их вернули в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU