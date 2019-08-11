2019-08-11T17:21:25+03:00
Общество

В Астрахани на Курбан-байрам баран сбежал с жертвоприношения на проезжую часть

Счастливое животное пробежало несколько километров
Екатерина МАЛИНИНА
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Счастливый баран вызвал улыбки у прохожих.Счастливый баран вызвал улыбки у прохожих.
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В это воскресенье мусульмане по всему миру отмечают свой праздник Курбан-байрам. Астрахань – многонациональный регион и мусульман здесь очень много. Поэтому для них организовали две площадки, где можно совершать традиционный для праздника обряд жертвоприношения: улица Адмирала Нахимова 271 и поселок Солянка. Из-за мероприятий в городе перекрыли несколько улиц.

Но видимо, не все бараны захотели попасть под нож. Одному из них удалось сбежать. Он помчался от своих обидчиков на проезжую часть. Счастливое животное, скачущее по улице, заснял на камеру один из водителей. Дальше барашка видели еще на нескольких улицах Астрахани, в том числе на Николая Островского. Правда, о дальнейшей судьбе бедолаги ничего не известно. Возможно, его все-таки нашли хозяева и по традиции раздали часть малоимущим. Но может быть, он попал на шашлык одного из сноровистых прохожих.

Баран сбежал на проезжую часть от жертвоприношения на Курбан Байрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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